Hanno tolto lido e panchine: ecco come Villa Olmo è diventata un solarium

A cosa è servito togliere le panchine intorno al fusto dell'alto albero che svetta dalle aiuole fronte lago di Villa Olmo? A niente. Ecco turisti e visitatori sedersi sul prato, consumare la merenda, bere una bibita e, pochi metri più in là, dove le verdi fronde non oscurano i raggi di sole, sdraiarsi in costume o calzoncini per prendere la tintarella.

La scena è stata immortalata nel corso della mattina del 10 giugno 2018 e non rappresenta un'eccezione. Adesso che fa caldo è irresistibile la voglia di rilassarsi e godersi il lago in bel posto pulito. Prima c'era il lido di Villa Olmo, ma ora che è chiuso a seguito delle vicissitudini giudiziarie, non restano che pochi spazi liberi, come le aiuole di Villa Olmo dove a dire il vero prendere il sole e bivaccare non è mai stato permesso. Ma in una città senza lido e con poche panchine le alternative sono davvero poche.