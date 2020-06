Lido del Segrino, se sei di Erba (e limitrofi) il lettino è gratis: ecco come prenotare una giornata al lago

Il lago del Segrino racchiude un qualcosa di magico, e lo sanno bene i numerosi milanesi che ogni fine settimana lasciano la caotica città per trovare un pò di relax. Se il lago in sè è già meraviglioso, c'è un angolo, raccolto nel Lido del Segrino, che lo è ancora di più. Alessia Binda e suo marito Bruno, per incentivare le persone del posto a scoprire il lago, hanno studiato questa iniziativa: per chi prenota entro il 20 giugno, fino alla fine del mese, ci sarà la possibilità di usufruire gratuitamente di lettino ed ombrellone per tutta la giornata in un giorno durante la settimana. Unico requisito richiesto è quello di essere residente a Erba, Ponte Lambro, Merone, Pusiano, Caslino D'Erba o Asso.

Per prenotare ombrellone e lettino gratis nei giorni feriali, non si dovrà fare altro che mandare un messaggio via Whatsapp al numero 3387226995.

Ci spiega Alessia, la titolare che abbiamo raggiunto telefonicamente

«Ci siamo accorti che tante persone che frequentano il Segrino non erano mai entrate qui, conoscono il posto e il Lago ma non sapevano del Lido o comunque lo percepivano come un luogo per chi "viene da fuori", ma non è così. Questa prospettiva, quella che si vede dal Lido è unica. È un punto di vista diverso e anche se hai camminato intorno al lago per anni, la visuale che c'è da qui è davvero speciale.

Siamo attrezzati con 200 lettini, c'è il bagnino e anche per una famiglia con bambini che si vuole godere la giornata, il fatto che il posto sia organizzato può fare la differenza. Abbiamo proprio notato che chi abita nei ditorni non avesse capito a fondo lo spirito del nostro Lido, dove si può entrare anche solo a bere un caffè, senza impegno. Dopo il lockdown, che ci ha dato modo di riflettere su molti aspetti, abbiamo deciso di incentivare i "nostri vicini di lago", con questa opportunità: vivere l'energia del Segrino coccolati, in un luogo protetto ed attrezzato. Un mondo a parte, ma è il mondo in primis delle persone che lo circondano: per questo abbiamo concepito la nostra offerta proprio per chi risiede vicino a noi.»