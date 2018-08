Lavatoio di Lora, il degrado avanza

In passato si era parlato di un possibile recupero dei lavatoi di Como. Ne erani stati mappati oltre 20 e l'affascinante proposta avanzata dall'associazione "La città possibile" di trasformarli in punti informativi e di ristoro è caduta, come spesso capita, nel vuoto. Quello di Lora, una delle vie d'accesso alla Valle del Cosia, per il quale ci sono state segnalate diverse problematiche da alcuni residenti, era stato a suo tempo bonificato e di recente era stato rifatto anche il tetto. *

Nello specifico - lo stato di degrado come potete vedere nella foto della gallery è decisamente evidente - sono stati informati anche i vigili di Como che sono intervenuti per un sopralluogo. Fino a luglio, così ci è stato riferito, il luogo era frequentato soprattutto di notte, anche come alcova d'amore, da alcuni gruppi di extracomunitari ospitati nella zona in due diverse strutture divise per maschi e femmine. Il punto è che nessuno, né il Comune né i frequentatori del lavatoio hanno mai pensato di ripulire le vasche, tutte utilizzate come pattumiere.