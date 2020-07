Lario sicuro 2020: Croce Rossa in azione con moto d'acqua e idroambulanza

Anche per la stagione estiva 2020, la squadra O.P.S.A. (operatori polivalenti salvataggio in acqua) del comitato comasco della Croce Rossa Italiana sarà operativa sul Lago di Como con i propri mezzi: un’idroambulanza e una moto d'acqua. Obbiettivi il soccorso sanitario e in acqua, raggiunti grazie a un servizio di sorveglianza e pattugliamento costante e professionale nei mesi da giugno a settembre, nell’ambito dell’operazione Lario sicuro 2020, promossa dall’Autorità di Bacino del Lario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.