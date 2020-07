Villa Carlotta fra le attrazioni più visitate di "Abbonamento Musei". Davanti a lei solo il Duomo di Milano

Villa Carlotta è al secondo posto nella classifica delle istituzioni più visitate dagli utenti di Abbonamento Musei, nel periodo dalla riapertura dopo il lockdown fino al 22 giugno 2020. Davanti a lei soltanto il Museo del Duomo di Milano.

Un campione piuttosto ampio per testare i gusti dei turisti in giro fra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, visto che si parla di 30mila abbonati e di 1 milione di visite totali annue. Emerge quindi, ancora una volta, la voglia di conoscere la bellezza del Lago di Como ma, in particolare in questo momento, anche il desiderio di esplorare e di riappropriarsi del territorio vicino a noi.

All’interno del multi-abbonamento sono tante le realtà che si possono visitare in provincia di Como: Villa Fogazzaro Roi; Villa Carlotta, con il giardino e l’orto botanico, la pinacoteca civica di Palazzo Volpi, il museo archeologico Paolo Giovio.