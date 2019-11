Lago di Como: turisti tra la sporcizia in piazza Cavour

Sì, il rischio è quello di una enensima imminente esondazione del Lario. Le abbondanti piogge di questi giorni - che cesseranno probabilmente domani ma riprenderanno già da venerdì, almeno stando alle ultime previsioni meteo - potrebbero portare il Lago di Como a riversarsi nelle prossime ore in piazza Cavour dove intanto è tutto pronto per la Città dei Balocchi - con i conseguenti abituali problemi di circolazione in città. L'acqua già oggi è a filo del marciapiede del lungolago ma sono soprattutto rifiuti e detriti, riversatisi già da giornio nel primo bacino, ad offrire uno spettacolo non proprio all'altezza del lago più bello del mondo.

I turisti, presenti numerosi in città anche in questi giorni d'autunno, combattono la pioggia a suon di selfie, cercando di andare letteralmente oltre con il loro sguardo fotografico. Scavalcano l'ostacolo di tutto ciò che il maltempo e la sporcizia hanno riversato sul lungolago e raccolgono immagini del Lario senza perdere il loro sorriso vacanziero; come ad esempio il gruppo di visitatori asiatici che abbiamo incontrato questa mattina in piazza Cavour che non si è fatto scoraggiare da questo giorno freddo e piovoso di metà novembre.

Insomma: se a Venezia si piange, a Como non c'è da ridere. Il nostro piccolo Mose sembra ancora più un'idea che una certezza. All'alba del 2020, a pochi mesi dal dodicesimo anniversario del cantiere della paratie, la ripresa dei lavori è infatti ancora lontana, nonostante le ennesime promesse da parte di Regione Lombardia di concludere i lavori entro il 2022. Una data che sembra sempre più difficile possa essere mantenuta.