Laghi lombardi: la Regione stanzia 158mila euro per la sicurezza e il pronto intervento

Approvata dalla giunta regionale la delibera proposta dall’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, che prevede uno stanziamento di 158mila euro per garantire il servizio di sicurezza dei naviganti e l’organizzazione del pronto intervento sui laghi lombardi. Ai bacini comaschi arriveranno così 40mila euro per l’Autorità del Lario e dei laghi Minori e circa 12mila per quella del Ceresio.

“Questi fondi – ha spiegato l’assessore Terzi – confermano la volontà della Regione di sostenere concretamente gli enti preposti alla gestione del demanio lacuale affinché possano esercitare al meglio i loro compiti di controllo e vigilanza. La sicurezza è un tema per noi prioritario e strettamente connesso allo sviluppo e alla promozione delle vie navigabili lombarde".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contributo regionale è destinato in particolar modo alla gestione e alla manutenzione ordinaria dei mezzi nautici utilizzati dagli Enti o dalle Forze dell’Ordine, oltre che al carburante e all'adeguamento delle strutture.

La suddivisione dei fondi