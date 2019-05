Lago di Como, Amphicar: l'auto che "nuota" ora si può noleggiare

L'inaugurazione ufficiale si terrà il 18 maggio a Dervio, sul Lago di Como. Ma già oggi possiamo dire che è possibile navigare in auto sul Lago di Como. L'idea è del giovane Andrea Rotta che con il suo progetto, firmato dalla nuova società Larioland, punta ad attirare nuovi turisti sul Lario con una curiosa attrazione tutta da scoprire.

Ora sarà possibile noleggiare una vecchia cabriolet rossa dal sapore americano e navigare sulle acque del lago di Como. Al volante di questa fuoriserie, che di nome fa Amphicar, è possibile guidare da una sponda all'altra del lago più bello del mondo. Una novità assoluta per l'Europa nata dalla voglia del giovane ideatore di Galbiate (in provincia di Lecco) che ha voglia di scommettere sul suo Lario. Per i più piccoli sarà possibile provare l'esperienza di entrare nel lago... in macchina.