Lago di Como, Villa d'Este: Danilo Zucchetti "Manager dell'anno"

Villa d'Este a Cernobbio è uno degli alberghi più famosi del mondo. Star del cinema, della moda, della musica, per non parlare di principi e principesse, hanno soggiornato nella sontuosa dimora del Lago di Como. A guidarla è Danilo Zucchetti, amministratore delegato del gruppo Villa d'Este negli ultimi sei anni, che è stato eletto dai lettori di Luxury Travel Advisor "Manager dell'anno".

Con il motto "evolvere, ma non cambiare", Zucchetti non solo sorveglia Villa d'Este dal suo ufficio in hotel, ma anche il 5 stelle Villa La Massa vicino a Firenze, il nuovo 5 stelle Vista Palazzo e il 4 stelle Hotel Barchetta Excelsior.

"In 146 anni - ha affermato Zucchetti a Luxury Travel - abbiamo raggiunto i nostri obiettivi di guadagno senza compromettere la nostra identità. Mentre si avvicina il 150° anniversario di Villa d'Este, gli ospiti abituali stanno già prenotando per prendere parte alla celebrazione. Questa sarà l'unica volta in cui l'hotel sarà aperto tutto l'anno. "Attualmente - ha aggiunto il manager - il 40% degli ospiti è americano e il 10% australiano. Il mercato asiatico sta crescendo rapidamente. La restante clientela proviene principalmente dall'Europa orientale, dall'Europa occidentale e dall'America latina".

Il superbo livello di servizio a Villa d'Este, con Danilo Zucchetti alla guida del gruppo, continua ad attrarre ospiti speciali che vengono a cercare la dolce vita e il dolce far niente (la dolcezza del non fare nulla) in uno delle location più belle del mondo. Zucchetti - ricorda ancora la rivista dedicata al turismo di lusso - si affida ad consulenti di viaggio selezionatissimi per realizzare il vitale collegamento tra clienti alla ricerca di un'esperienza straordinaria e Villa d'Este, dove l'ospitalità senza tempo è la norma.