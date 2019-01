Lago di Como, Villa Carlotta: un boom che non si ferma

Sempre in salita il numero dei visitatori di Villa Carlotta a Tremezzina: 228.590 visitatori nel 2018 con un incremento del +1.22% rispetto al 2017 (225.826) nel 2016 c'erano stati 208.743 visitatori. Per la stagione 2019 Villa Carlotta ha in previsione eventi e appuntamenti che valorizzeranno le collezioni artistiche e botaniche della villa e del parco offrendo al pubblico degli appassionati diverse occasioni di approfondimento.

Oltre a questo, l’aspetto di accoglienza per le famiglie e delle scuole sarà al centro delle azioni di miglioramento dell’offerta. Continua e si rafforza la presenza sul sociale grazie all’attivazione di progetti con istituti scolastici del territorio, alla realizzazione dell’orto sociale gestito dalla cooperativa Azalea onlus, all’accoglienza di momenti di sensibilizzazione importanti che riguardano specifiche categorie della nostra società. A breve i dettagli.