Lago di Como, magia tutto l’anno: Villa Carlotta si prepara per le aperture invernali

La stagione estiva ha fatto registra allo scenografico parco sul Lago di Como oltre 231.000 presenze (42% cittadini italiani e 58% stranieri, primi fra tutti i francesi) ma mentre si tirano le somme, e si festeggiano gli ottimi risultati, Villa Carlotta già si prepara alle aperture invernali, che si inseriscono nell’ottica di un ampio lavoro portato avanti da molti agenti del turismo lariani, per incentivare quell’affluenza che una volta si chiamava “fuori stagione”

“L’istituzione – fa sapere la Direttrice Maria Angela Previtera - si propone di aderire al processo di destagionalizzazione del turismo sul Lago di Como, intrapreso da diversi circuiti che agiscono per la promozione del territorio, un territorio che ha bisogno di maggior consapevolezza delle proprie ricchezze e delle possibilità che esse rappresentano per il futuro del mercato turistico-culturale del nostro lago”. Quindi, dopo una stagione assolutamente positiva, non soltanto per Villa Carlotta, ma anche per altre realtà turistiche del territorio “È fondamentale continuare a creare sinergie e fare rete, come già accade all’interno del Distretto Turistico del Centro Lago, oppure in occasione dei Pic (Piani Integrati della Cultura) o ancora con il progetto Lake Como Light”.

Infatti anche Villa Carlotta aderisce al progetto Lake Como Light, ideato dal Consorzio Como Turistica, con il quale vengono artisticamente illuminati molti punti di interesse storico-culturali del Lario, creando lo sfondo ideale per la rassegna di eventi che partirà a fine novembre.

In attesa del Natale, il parco resterà aperto dal 6 all’8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, con laboratori per adulti e bambini.

Per gli adulti: composizione di centri tavola per il 25 dicembre, degustazione e creazione di tisane natalizie, eco-decori per tutta la casa realizzati con materiali di riciclo provenienti dal giardino.

Per i più piccoli: laboratori di manualità e attività di story telling sul tema del Natale.

Resterà aperta anche l’esposizione fotografica “Natura al liceo”, ideata dagli studenti del Classico Alessandro Volta di Como, dedicata alla riscoperta delle collezioni nascoste

Appuntamento quindi al 6-7-8 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (info e prenotazioni www.villacarlotta.it - 0344 40405).

Resta aperta la possibilità per gruppi di almeno 15 persone di poter effettuare una visita in giardino per tutto il periodo invernale (info e prenotazioni segreteria@villacarlotta.it)