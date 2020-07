Lago di Como: con Train&Trek sconti Trenord sulle tratte del trekking e dei cammini in Lombardia

Con L’iniziativa “Train&Trek” per l’estate 2020, Trenord offre un biglietto speciale o uno sconto del 10% a coloro che decidono di raggiungere in treno le vie del trekking e delle passeggiate sul Lario o le tappe dei cammini in Lombardia – la Via Francisca del Lucomagno e la Via Francigena.

Lecco Open Rail

Il biglietto integrato permette di visitare la sponda del Lago di Como che si estende fra Lecco e Colico partendo da qualunque stazione in Lombardia e godendo attraverso il treno di un’esperienza panoramica: un tratto di costa che si snoda stretto fra ripide montagne (il San Primo e i Corni di Canzo a ovest, e il Monte Legnone e le Grigne a est), dove si incontrano piccoli, bellissimi borghi.

Il biglietto speciale treno a/r da tutta la Lombardia a Lecco + libera circolazione tra Lecco e Colico costa 15euro

La via Francisca del Lucomagno

È un cammino storico che collega il centro Europa alla Pianura Padana. L'itinerario parte da Costanza e si conclude a Pavia, dove si inserisce nella Via Francigena che porta a Roma.

In Italia il cammino inizia a Lavena Ponte Tresa e attraversa molte aree naturalistiche e parchi, centri ricchi di storia, beni culturali ed artistici. Chi è registrato per il cammino, può raggiungere le sue tappe in treno con uno sconto del 10% su tutte le tratte Trenord.

In alcune stazioni lungo il percorso, è possibile anche farsi timbrare il passaporto del pellegrino.

Via Francigena

Questo cammino lombardo è un itinerario per tutti e rappresenta il primo passo sulla via per Roma. La Via Francigena, il percorso storico che dal nord dell'Europa portava alla città eterna. Le tappe del tratto lombardo possono essere raggiunte in treno con uno sconto del 10% sulle tratte Trenord.