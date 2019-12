Davanti alla città il lago è un tappeto marrone: Como si riflette nella sporcizia

Il maltempo che ha perdurato per gran parte di dicembre ha portato a ridosso della riva, davanti alla città, una grossa quantità di detriti e sporcizia che hanno reso l'acqua del lago un vero e proprio tappeto marrone. Fango, legname e detriti di ogni genere galleggiano da alcuni giorni lungo le passeggiate principali di Como.

Forse a causa delle festività nessuno ha provveduto a rimuovere la sporcizia con i battelli spazzini in dotazione al Comune di Como e all'amministrazione provinciale. Così i tanti visitatori giunti in città per vedere Como nell'atmosfera natalizia hanno dovuto ammirare il lago "vestito" di sporco. Le foto che pubblichiamo mostrano la situazione nella zona del molo di Sant'Agostino, all'inizio di viale Geno: tonnellate di detriti ricoprono lo specchio d'acqua vicino alla riva.