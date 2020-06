Lago di Como: il valore del social marketing e la 'caccia ai vip'

Da due settimane a questa parte, complice anche il bel tempo e molte riaperture illustri, tra cui quella di prestigiosi hotel che costeggiano il lago, Como è meta di molti vip: Belen Rodriguez, Chiara Ferragni ( con le sorelle Valentina e Francesca), Fedez, Elettra Lamborghini e vari Youtuber più o meno noti, a seconda della fascia d'età. Inoltre è di qualche giorno fa il post del sindaco di Laglio che dava quasi per certo il ritorno di George Clooney sul Lago. Piaccia o meno, la pubblicità nell'anno 2020 passa dai social e chi può contare tra i suoi follower milioni di persone è un veicolo molto potente.

Prendiamo, per esempio, Chiara Ferragni che vanta 20,3 milioni di follower. Fedez, suo marito ne ha 10,6, la sorella Valentina 3,4, Francesca Ferragni 1 milione e Marina Di Guardo, la mamma delle tre Ferragni, 551mila. Questo significa, che per esempio, questo week end in cui alloggiano al Grand Hotel Tremezzo, solo con i loro post e le Stories di Instagram possono raggiungere molto facilmente 35milioni e 800mila persone, in Italia e nel mondo. Una promozione del territorio a 360°.

Se in molti apprezzano queste presenze, a prescindere dal personaggio, c'è ancora chi le critica. Tanti, invece i ragazzi giovani che sperano di incontrare i loro beniamini e, per questo, tengono ben d'occhio, ogni minuto, Instagram. Ci spiega Silvia, 17 anni, grande fan di Chiara Ferragni: «Io controllo tutta la settimana le Stories, perchè già verso mercoledì spesso si capisce dove ha intenzione di andare nel week end. So che le piace molto Como e quindi per me che sono di Erba è un attimo, con le mie amiche organizzarci. Spesso non la troviamo, ma almeno ci facciamo un giro e mettiamo anche noi le nostre Stories». Ognuno poi ha i suoi gusti, per i ragazzi e le ragazze che monitorano Instgram per i Ferragnez, ci sono donne e uomini un pò più in là con l'età che sperano nell'arrivo di George Clooney e signora, e da quando il sindaco di Laglio ha messo loro la speranza, non si danno pace. Ci dice Elisabetta, 35 anni di Albavilla: «So bene che non bisogna infastidire George che ha dato tanto al nostro territorio, ma non nego che quando abbiamo letto proprio su Qui Como che starebbe per tornare eravamo contenti. Non so spiegarti cosa sia, ma da sempre, se si sa che arriva George c'è una sana agitazione nell'aria....».

Turismo locale e internazionale

Quindi, ricapitolando, con una manciata di post da parte dei nuovi 'imprenditori digitali' si può davvero dare una spinta significativa al turismo. Non solo da parte dei curiosi che abitano vicino a Como, e dei ragazzi a 'caccia di vip' ma anche da parte di chi, all'estero e in Italia, tramite queste 'finestre social' ha la possibilià di conoscere le bellezze del nostro lago. La maggior parte dei comaschi è felice di queste visite, con buona pace di chi ( pochi ma ci sono) brontola e non ha forse compreso appieno la nuova modalità di promozione nell'anno 2020.