Lago di Como: anche Elton John e Madonna al matrimonio delle star di Bollywood

Deepika Padukone, attrice e modella con 34 milioni di seguaci du Facebbok, e il collega Ranveer Singh sono la coppia più famosa di Bollywood, insieme hanno girato diverse pellicole di successo nel loro paese. I due giovani attori indiani, i due volti più apprezzati delle ricche produzioni asiatiche, si sposerannno sul Lario il prossimo 10 novembre. Da settimane la stampa indiana non fa altro che parlare del loro matrimonio stellare che li porterà sul Lago di Como, ormai da tempo meta privilegiata di molte coppie vip che arrivano da tutto il mondo per celebrare il loro sì.

Le voci che circondano il sontuoso matrimonio tra Deepika Padukone e Ranveer Singh si rincorrono da giorni sui media indiani e l'ultima arriva da un grosso quotidiano locale che annuncia la presenza alla cerimonia lariana di due big internazionali della musica: Elton John e Madonna. Dall'Australia agli Stati Uniti, dalla Cina all'India, il brand "Lake Como" è ormai sinonimo di lusso, una garanzia per un'offerta all'altezza delle pretese del jet set.