Lago di Como, i cigni tornano a deporre le uova (VIDEO)

Già da un paio di settimane, un nostro lettore ci aveva mandato le foto di questa coppia di cigni che ha deposto le uova sulle sponde del lago di Como. Per non mettere a rischio la salute dei nascituri, non diremo il punto preciso dove si trovano. Enpa sez. Como sta comunque tenendo monitorata la situazione per capire se si devono mettere in sicurezza o se possono essere lasciati in pace dove hanno deciso di fare il nido. Il problema più grosso sarebbe rappresentato dalle piogge previste che potrebbero portare via il nido.

Per molti comaschi i cigni hanno ricominciato a deporre le uova grazie alla maggiore tranquillità e al minor inquinamento atmosferico, ma anche acustico della zona, un effetto benefico della quarantena imposta dal Covid-19. Tutti tifano per questa coppia, sperando di veder presto nascere i loro piccoli. Le uova dovrebbero essere 7. Le coppie di cigni sono per natura molto "fedeli" e tendono a stare insieme per tutta la vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati