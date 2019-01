Lago di Como sempre al top, tra gli Airbnb gli inglesi scelgono Gravedona

Il Lago di Como non smette di affascinare il mondo. Il suo appeal, che a volte ancora ci sorprende, non ha più confini. Ma a conquistare gli inglesi non sono le località più gettonate come Bellagio o la Tremezzina. In questa occasione regina del Lario è Gravedona ed Uniti, almeno secondo Rachel Moss dell'Huffington Post, edizione britannica. Nella sua speciale classifica degli Airbnb con una vista mozzafiato ha posizionato "Apartment on Lake Como" di Gravedona al primo posto.

In questa sua personalissima "Top Seven" a seguire troviamo località rinomatissime come Cape Town in Sud Africa, con due location, Santorini in Grecia, Gordons Bay in Australia, Akureyri in Islanda e nientemeno che Parigi. Insomma, quando all'estero si parla dell'Italia il brand "Lake Como" non ha più nulla da invidiare a Venezia, Firenze o Roma. Anche quando si parla di strutture alla portata di tutti, perchè on questo caso è possibile alloggiare con 70 euro a notte.