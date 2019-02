Il Lago di Como non è solo per ricchi eterosessuali

Advocate è uno storico magazine, fondato nel 1969 a New York, vicino al mondo LGBT, ovvero la comunità lesbica, gay, bisessuale e transgender. Vic Gerami, l'autore dell'articolo pubblicato in questi giorni sulla versione online della rivista, è uomo benestante di Los Angeles che aveva immaginato il Lago di Como come un qualsiasi americano scettico: una luogo lussuoso che aveva conquistato attenzione grazie all'arrivo di George Clooney.

Si è dovuto subito ricredere: "La verità è che il Lago di Como è come il paradiso in terra. È una gemma scintillante al centro dei gioielli della corona d'Italia. Catturare l'incomparabile bellezza della regione e restringere le attrazioni da evidenziare è una vera sfida, e nel corso di sei giorni, la scorsa estate, ho avuto un'esperienza che ha cambiato la vita e mi sono innamorato della città e della sua comunità".

Vic Gerami prosegue il suo elogio, letteralmente fulminato dal Lario: "Como è più di un lago. Offre antiche architetture e storia romana, maestose cattedrali, chiese gotiche e rinascimentali, splendide montagne che circondano il lago, musei di fama mondiale, cantine locali e alcuni dei migliori ristoranti tre stelle Michelin del mondo. È come Disneyland per i buongustai, gli amanti della natura, gli appassionati di storia, gli intenditori di arte di livello mondiale e coloro che vogliono fuggire in un paradiso tranquillo e sereno".

Dopo altre parole spese per raccontare la storia del nostro territorio, Vic Gerami si sofferma sulla questione cara al giornale: "I viaggiatori LGBT lo troveranno ugualmente accessibile e amichevole. La gente del posto è tra le più ospitali che abbia mai incontrato e abbracciano senza nessun problema i viaggiatori con orientamenti sessuali diversi".

E poi un elenco dei luoghi che, loro sì e ben prima di Clooney, hanno regalato al Lago di Como una visibilità mondiale, dagli alberghi ai ristoranti, dalle ville, ai musei. Senza dimenticare cosa vuol dire accarezzare le onde del Lario in motoscafo o sorvolarle in idrovolante. E alla fine, quel che conta di più, almeno in questo caso, leggere l'apprezzamento di un territorio da parte di una comunità che evidentemente altrove è ancora discriminata.

Sereno Boat

Sopra: Il Sereno offre una barca su misura per le escursioni sul lago.

Ho noleggiato una barca privata e guidato attraverso Tasèll Company (Tasell.com), che mi ha portato a vedere uno dei villaggi più famosi del lago, Bellagio, che offre e l'abbondanza di deliziosi negozi, ristoranti e caffè. Abbiamo anche visitato Villa La Gaeta a San Siro, conosciuta anche come James Bond Villa, dove è stato girato Casino Royale (così come scene di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni). Puoi affittare uno degli appartamenti della Villa o visitare il James Bond Museum (007museum.com).

Un'altra incredibile esperienza degna di ogni centesimo è prenotare un tour in idrovolante attraverso l'Aero Club Como (AeroClubComo.com) per vedere la regione dal cielo mentre il pilota indica i principali monumenti e siti storici.

Non mancano musei nella zona, ma merita una visita il Museo della Seta di Como (Museo Educativo della Seta, MuseoSetaComo.com). Il museo offre mostre inaspettatamente convincenti che ricostruiscono il processo di produzione della seta con un approccio storico ed educativo. Sono disponibili visite guidate e si possono acquistare anche souvenir unici.

Inoltre, visita Villa del Balbianello (VillaBalbianello.com), dove sono state girate altre scene di Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e Casino Royale. La villa fu originariamente costruita nel XIII secolo ed è famosa per i suoi elaborati giardini terrazzati che sono aperti al pubblico e sono tra i più esclusivi e lussuosi luoghi di nozze in tutta Italia.