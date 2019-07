Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, sfila sul Lario

Se aprite il profilo Instagram di Kitty Spencer, la bellissima top model nipote di Lady Diana, scoprirete che in questi giorni si trova sul Lago di Como. Kitty, 28 anni, per la precisione figlia del fratello dell'amata Lady D, il conte Charles Spencer, e dell’ex modella Victoria Lockwood, è innomorata dell'Italia, un luogo che non manca di chiamare "casa" e dove trascorre spesso lunghi periodi: Capri, Roma, Firenze e ora, come detto, il nostro Lario dopo diversi giorni in Australia.

La bionda modella, che ha lo stesso portamento e la stessa eleganza della sfortunata zia, scomparsa tragicamente nell'agosto del 1997, fa parte dell'agenzia Storm Management ma lavora anche come influencer per Bulgari ma soprattutto Dolce & Gabbana, brand per cui sfila. Nel suo ultimo post sul popolare social (foto in apertura), scattato al Mandarin di Blevio, Kitty ha così definito il lago di Como: "Il luogo più romantico del mondo".