L'invito di George Clooney: "Venite sul Lago di Como con me e Amal"

Un invito a Villa Oleandra per due persone. A "spedirlo" è George Clooney in persona, che ha lanciato un evento di beneficenza per la raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice, sulla piattaforma Omaze.

George Cloone, che da anni possiede Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como e il cui arrivo è previsto a breve, ha usato la sua consueta ironia: ''Ti stiamo invitando insieme a un tuo ospite per un doppio appuntamento con Amal (sua moglie, dnr). Un avvocato di fama mondiale per i diritti umani, docente di giurisprudenza e leader nell'ambito della giustizia internazionale. E poi ci sono io...un attore''.

I vincitori del "concorso" potranno bere un calice di vino e assaggiare alcuni prodotti lariani insieme a una delle coppie indubbiamente più famose del mondo e ben nota sul Lago di Como. Gli ospiti, che avranno in questo caso un biglietto aereo pagato, saranno alloggiati in un lussuoso hotel di Como.



La fondazione di George e Amal si occupa di violazione dei diritti umani in tutto il mondo Su Omaze sono disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare all'evento di beneficienza.