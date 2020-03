Arriva il primo libro illustrato per bambini (e non solo) ambientato sul lago di Como

Una nuova avventura ambientata sul lago di Como e studiata per bambini di tutte le età. Si tratta del silent book "Inseguimento sul Lago di Como", edito da Dominoni Editore, di Ludovico Cola e Corinna Dominioni. È la storia di un cagnolino combinaguai che, per rincorrere la sua amata pallina rossa, scappa. Dietro di lui, nel tentativo di riacciuffarlo, due bambini e infine il nonno che in coda ai tre, cerca di evitare le situazioni più pericolose. E così inizia una divertente storia tra i borghi e gli scorci incantevoli del lago di Como.

Il libro è composto da 30 tavole disegnate a china e acquarello e in fondo al volume ci sono anche 4 disegni tutti da colorare, per dare la possibilità ai bimbi di stimolare la loro fantasia attraverso i colori.

Cosa sono i silent book

"Inseguimento sul Lago di Como" è un silent book. Cosa significa? Semplicemente che ci sono solo immagini e non parole. Questo per stimolare la fantasia e la capacità narrativa nei più piccoli e non solo, anche nei genitori che si trovano a voler raccontare qualche favola ai loro figli. Il racconto può pertanto prendere sfumature diverse e i bambini (ma anche i grandi) possono dare vita a storie diverse a seconda dei dettagli che vengono colti nelle varie tavole disegnate.

Como e il suo lago sono al centro di questa meravigliosa avventura, le rive rigogliose, la natura e l'acqua sono protagoniste di questo territorio e simboleggiano la forza e la rinascita. Come sentire tutto questo? Seguendo l'istinto, il cuore, per non perderci le sorprese che la vita ci riserva. A volte basta buttarsi in una nuova avventura, senza troppe aspettative, per riuscire a cogliere la bellezza di vivere.