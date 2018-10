Infortunio al forno di Acsm-Agam, la Cgil esprime solidarietà al lavoratore

La Fp Cgil di Como esprime la propria solidarietà e vicinanza al lavoratore di 31 anni della Acsm-Agam, iscritto al sindacato, per il grave incidente di cui è rimasto vittima nella giornata del 9 pottobre 2018. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto è andato bene, pur mantenendo la prognosi riservata, dovrebbe essere stato scongiurato il rischio della perdita del piede.

"Vogliamo però mettere in rilievo, al di là degli accertamenti in atto sulle dinamiche dell'incidente - dicono dalla Cgil - come il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro necessiti di attenzioni, procedure e investimenti in modo continuativo, anche laddove non mancano strutture e interventi da parte dei servizi di prevenzione. Troppo spesso registriamo morti e incidenti gravi sul lavoro. Pensiamo che l'attività di prevenzione debba essere intrinseca nelle procedure e nei modi di operare".

"L’incidente è avvenuto in un’azienda importante del nostro territorio e anche attenta alle procedure di sicurezza - aggiungono dal sindacato di via Italia Libera - questo ci deve far riflettere. Occorre, a livello generale, un ripensamento di quanto viene messo in atto. La valutazione del rischio ha bisogno di un continuo e costante aggiornamento. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata solo un puro costo aziendale. Per questo, pensiamo serva un livello reale di partecipazione dei lavoratori coinvolti.