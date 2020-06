Como, riaprono gli infopoint turistici

Da sabato 13 giugno riaprono gli infopoint turistici di Como con le misure necessarie per garantire la sicurezza sia dei visitatori che del personale.



Infopoint alla stazione ferroviaria San Giovanni

gestito per conto del Comune dall’associazione C-LAKE TODAY

Orari: domenica - giovedì 9.00 - 17.00, venerdì e sabato 9.00 - 18.00



Infopoint in via Albertolli

Gestito congiuntamente con Provincia e Camera di Commercio, per il Comune sempre tramite operatori dell’associazione C-Lake Today



Orari: tutti i giorni 9.00-13.00 / 14.00-18.00



«Riapriamo il servizio con ottimismo - spiega l’assessore al Turismo Carola Gentilini - anche viste le presenze negli ultimi due fine settimana e le richieste che iniziano a pervenire. Stiamo lavorando in sinergia con la Camera di Commercio e con la Provincia nonostante le difficoltà per soddisfare al meglio le richieste e aspettative di tutti coloro che vorranno visitare il nostro territorio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.