Como, quattro infermieri laureati a porte chiuse pronti a lavorare

Si sono laureati oggi, 9 marzo 2020, nove infermieri all'Insubria. La discussione è avvenuta, per evitare la diffusione del coronavirus, a porte chiuse, presso la sede di Varese. Cinque di questi neo infermieri sono di Varese, quattro di Como. I giovani sono già pronti a lavorare e ad essere inseriti laddove richiesto. Come promesso, l’Università dell’Insubria ha permesso a questi giovani di terminare il loro percorso di studi senza ritardi, considerando quanto potrà essere importante il loro aiuto in questo momento storico.

Foto di Davide Poerio