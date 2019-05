Oltre 500 indiani in visita alla Swissminiatur in un solo giorno

Oltre mezzo migliaio di indiani hanno visitato in una sola giornata la Swissminiatur di Melide, in Ticino. Si tratta solo di una parte - la metà, per la precisione - degli indiani attesi entro la fine del mese al parco che si trova sulle rive del lago Ceresio. La maxi compagnia arrivata può a buona ragione essere ritenuta l'arrivo organizzato più imponente di sempre per la Swissminiatur.

La Swissminiatur da circa 10 anni si sta facendo sempre più conoscere dai mercati di Corea, Cina, Paesi Arabi, Sud Est Asiatico, Ucraina, India, Brasile.

«All’inizio di maggio sono andato in India - ha spiegato Joël Vuigner - dove iho incontrato dodici agenti di viaggio a Mumbai. E' molto importante essere sempre presenti su questi mercati è molto importante, così come creare legami e rapporti di amicizia con loro".