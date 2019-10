Incidenti stradali a Como e provincia: quasi il 10% avviene tra le sei e le sette di sera

Mettersi in macchina sulle strade comasche tra le 18 e le 19 significa avere molte più probabilità di restare coinvolti in un incidente con ferimento di persone. A dirlo è uno studio Info Data pubblicato dal Sole 24 Ore. Su un totale di 1.332 incidenti che si sono verificati nell'arco del 2018 a Como e provincia, il 9% è avvenuto proprio in questa fascia oraria tardo pomeridiana. In totale nel 2018 tra le sei e le sette di sera sono avvenuti 142 incidenti in cui le persone coinvolte hanno riportato danni fisici. Dallo studio del Sole 24 Ore, invece, sono esclusi gli incidenti in cui non si sono registrati feriti.

Le altre ore in cui è si è registrato il maggior numero di incidenti solo tra le 17 e le 18 con il 7,8% (125 incidenti) e tra le 19 e le 20 con il 7,9% (126 incidenti): complice senza dubbio l'aumento del traffico sulle strade dovuto all'orario di uscita dagli uffici e dai luoghi di lavoro. Per lo stesso motivo, probabilmente, anche la fascia tra mezzogiorno e le 13 è tra le più a rischio: 113 incidenti nell'arco del 2018, vale a dire il 7,1% del totale.