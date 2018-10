Disastro aereo di Linate, Como ricorda le sue vittime

Nella mattina dell'8 ottobre 2018 l'assessore Elena Negretti insieme a una pattuglia della polizia locale con il gonfalone, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Como, ha partecipato alla commemorazione dell'incidente aereo avvenuto esattamente 17 anni anni prima - era l'8 ottobre 2001 - a Linate. Morirono 118 persone, tra le quali i comaschi Lorenzo Pettinaroli e Riccardo Gioacchini.

Si trattò del peggiore disastro aereo dell'aviazione civile italiana, una ferita mai rimarginata per i parenti delle vittime. L'incidente coinvolse un piccolo Cessna privato entrato per errore nella pista di decollo principale dell'aeroporto milanese. Il piccolo velivolo fu investito da un McDonnell Douglas MD-87.