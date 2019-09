Università dell'Insubria: oltre 500 candidati ai test di ingresso per Medicina e Odontoiatria

All'Università dell'Insubria si è svolto questa mattina, martedì 3 settembre 2019, il test di ingresso per Medicina e Odontoiatria. Si sono presentati 586 candidati per 150 posti a Medicina e chirurgia e 20 a Odontoiatria. Il test si è svolto nella sede di via Monte Generoso, 71 a Varese.

La maggior parte delle aspiranti matricole provengono della provincia di Varese e di Milano; un’ottantina quelli provenienti dal Sud Italia, in particolare da Sicilia e Campania, e alcuni dall’Africa, dalla Francia e dal Sud America.

Si tratta per lo più di studenti del 2000 che hanno finito da poco le superiori, ma si segnalano anche over 30 e 40 e un 57enne.

Il test, che si componeva di 60 quesiti, è durato cento minuti. I candidati sono stati divisi in dodici aule, di cui una riservata a studenti Dsa o con altri bisogni speciali.

«Il mio obiettivo non è la quantità ma la qualità - afferma il rettore Angelo Tagliabue -. Siamo un ateneo piccolo: puntiamo sull’offerta formativa, su ottimi docenti, sui servizi e offriamo agli studenti buone possibilità di tirocinio. Per quanto riguarda Medicina, abbiamo di recente siglato una convenzione con l’Asst Lariana e una analoga è in progetto con l’Asst Valle Olona: i nostri studenti devono avere la possibilità di fare esperienze significative sul campo, perché la medicina è soprattutto pratica. E questo è un fattore fondamentale per il successo nel futuro lavorativo».

«I dati di Almalaurea ci dicono che siamo sulla strada giusta - aggiunge Marco Cavallotti, il nuovo direttore generale dell'ateneo -. I nostri laureati in generale trovano lavoro più facilmente e con guadagni al di sopra della media. D’altro canto siamo in Lombardia, l’Insubria si deve misurare con università molto competitive e deve per forza eccellere».