Hilton Lake Como festeggia i 100 anni della compagnia

Hilton Lake Como ha aperto lo scorso 11 gennaio 2018 e fin da subito si è distinto per particolarità degli spazi e un concetto di ospitalità fortemente orientato alla persona, con servizi innovativi studiati per creare esperienze memorabili.

“Tirare le somme di questi primi 16 mesi di attività è semplice – afferma il General Manager Alessio Colavecchio – stiamo lavorando per offrire punti di vista nuovi sulla destinazione. Con la nostra proposta diamo la possibilità ai nostri ospiti di vivere momenti unici sul lago di Como e con le nostre attività contribuiamo a dare nuovi impulsi alla città in termini di vivacità, innovazione e legame con il territorio. Il lago di Como è sempre più amato e apprezzato anche per la sua atmosfera vibrante e dinamica”.

Hilton Effect_ Nuovi stimoli per la città che sono il centro di quello che viene definito Hilton Effect, ovvero l’impatto positivo che ogni struttura Hilton ha sulle persone e sul territorio in cui opera.

“Ogni hotel è un progetto articolato su due livelli: personale e locale. Personale in quanto fatto di persone che ogni giorno rendono un servizio puntuale, regalano un sorriso, fanno il loro lavoro con integrità ed impegno aspirando all’eccellenza e condividendo valori in cui credono”. Il concetto di locale traspare invece in ogni offerta di Hilton Lake Como, anche quella strettamente legata agli ospiti stranieri, che entrano così realmente in contatto con il luogo, vivendo un’esperienza unica ed autentica. Dal massaggio alle proteine della seta, alle attività fitness che valicano i confini dell’hotel e si spingono verso i meravigliosi giardini sul lago delle ville vicine alla struttura. La proposta di Hilton Lake Como si basa sulla valorizzazione della cultura, del cibo e delle esperienze legate alla destinazione.

Un passo ulteriore è quello legato alla promozione del territorio e delle sue risorse, che si articola anche nel supporto alle realtà già presenti e consolidate e nella costante collaborazione nella creazione congiunta di progetti legati alla cultura, al sociale e all’ambiente. Sinergie che passano dal Teatro Sociale alle scuole di formazione, dalla Fondazione Cometa alle numerose realtà associative che hanno intrecciato il proprio percorso con quello di Hilton Lake Como.

Fondazione Cometa

Proprio dall’esperienza con la fondazione Cometa, iniziata a marzo 2018, parte il video racconto di Hilton Lake Como – People at the heart. Un percorso costruito insieme all’ente e volto a formare e collocare nuove figure professionali di cameriere ai piani. Nato dalla reale esigenza di mancanza di personale in questo comparto cruciale del settore alberghiero, il Mini Master Housekeeping ha interessato 15 persone, provenienti da diversi paesi del mondo, che, grazie a lezioni teoriche e pratiche hanno avuto modo non solo di formarsi, ma di collocarsi successivamente nel territorio comasco. Due persone, al termine del percorso sono state integrate a tempo pieno nella struttura di Hilton Lake Como.

L’evento 100 anni di Hilton – People at the heart

Una storia di formazione e di integrazione, di innovazione e di nuove opportunità. In linea con i valori della compagnia, che proprio nel mese di maggio festeggia il centenario dalla fondazione. Ed è per celebrare un secolo di traguardi del brand e i numerosi progetti avviati localmente che Hilton Lake Como ha deciso di organizzare un evento alla presenza delle autorità locali, il sindaco Mario Landriscina e il presidente della provincia di Como Fiorenzo Bongiasca.

“È nostra responsabilità, come prima compagnia al mondo nel settore dell’ospitalità per numero di persone impiegate e strutture nel mondo, di farci portavoce dei valori fondanti di Hilton - afferma il direttore generale Alessio Colavecchio - Hilton continua a supportare le realtà che lavorano alla diffusione della pace e della comprensione e pone il sostegno delle persone e la tutela dell’ambiente al centro della propria attività grazie a programmi specifici con applicazioni pratiche e azioni concrete”.

Esempio ne sono i 100 soggiorni in hotel, donati da Hilton Lake Como alla Fondazione Cometa, che utilizzerà il ricavato dell’asta benefica per attività a sostegno dell’associazione.

Attività benefiche, Blue Energy commettee

Il progetto di Hilton Lake Como è gestito da una delegazione formata da dipendenti dell’hotel che organizzano attività legate al riconoscimento del personale, alla diffusione dei messaggi di brand e alla selezione delle associazioni benefiche. Da Don Guanella alla Caritas, dalla Croce Azzurra di Como ad altre associazioni benefiche, svariati sono i progetti attivati e cospicue le donazioni consegnate. Ma è solo l’inizio: da Maggio a Settembre Hilton Lake Como proporrà un cocktail, il Fizz Desire, in cui parte del ricavato verrà versato all’associazione comasca InfraMente che opera sul territorio a tutela delle vittime di violenza con azioni preventive, formative e di supporto psicologico e legale.