Sapore di provocazione, fast food di Cantù propone un nuovo panino: l'Immigrato

Provocazione politico-gastronomica in terra leghista. Un fast food di Cantù, appartenente a una nota catena che conta diversi negozi in Brianza, ha lanciato nel suo menù un nuovo e provocatorio hamburger: l'Immigrato. Lo slogan che accompagna il lancio pubblicitario di questo panino è "preparatevi ad accoglierlo".

Si tratta di un panino con sapori e prodotti che arrivano da lontano, come descritto nel volantino e nella pagina Facebook del fast food: "Vi conquisterà con il sapore esotico di nuovi ingredienti: pane alla curcuma e semi di papavero, burger di agnello, falafel al cumino, tegole di formaggio alla brace al curry, maionese al Karkadè e kebab di verdura al profumo di zenzero. Un tripudio di sapori stranieri, un mix di tradizioni, provatelo e siamo sicuri che imparerete presto a parlare la sua stessa lingua".

Sulla pagina Facebook dell'hamburgeria sono comparse anche vignette ironiche, parodia di Matteo Salvini che citofona a una famiglia di migranti (divenuto un caso politico a livello nazionale) accusata di spaccio di droga: "Scusi ma lei... Ha già provato il burger l'Immigrato?". Il dibattito sul web è esploso immediatamente e, con esso, anche le accuse e critiche alla stessa catena di fast food che, però, ha più volte ribadito il carattere ironico della loro nuova proposta gastronomica.

