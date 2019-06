Hair & Wine, un'idea che fa girare la testa

Di associazioni con il nettare di Bacco se ne sono viste di ogni tipo. Ma francamente quella tra il vino e i capelli ancora mancava. Un calice di rosso e un taglio alla moda, un bicchiere di bianco e una tinta speciale. È esattamente quel che succede a Como, probabilmente primo caso al mondo, da Hair & Wine in via Giovio. In questo negozio, che ha aperto lo scorso aprile, è possibile degustare un buon vino mentre qualcuno si prende cura dei nostri capelli o anche semplicemente acquistare una bottiglia di vino e degustarla sul posto. L'originale idea è di Lorella Stefani, già titolare in centro storico di un parrucchiere, e di suo figlio Luca Bosetti, commerciante di vino. Insieme hanno coronato il sogno di unire le loro passioni ed è nato questo negozio unico nel suo genere. Un'idea da far girare la testa.

Hair & Wine, ecco perché

"Due mondi cosi diversi cosi vasti, la bellezza dei capelli, il vino, nati dalla curiosità di scoprire di rendere belli e felici, sembrano così distanti ma hanno qualcosa che li accomuna la felicita la gioia negli occhi. quando una cliente entra da noi - racconta Lorella Stefani - spesso è triste, spesso si sente in disordine e noi con le nostre mani con passione e amore riusciamo a trasformare un momento di tristezza di arrabbiatura, in un momento di gioia di felicità. questo è quello che vediamo con il nostro lavoro l’umore che cambia una donna che si sente bellissima davanti allo specchio, percepisci nel suo sguardo quel grazie soffuso, soffocato e la gioia di essere diversa".

"Il vino: anche questa è una passione, un amore imparare ad assaporare, i profumi che ti inebriano, imparare a distinguere i componenti gli ingredienti. Mentre senti i profumi spesso chiudi gli occhi per non distrarti da ciò che ti circonda, parti in un viaggio di colori di profumi che ti portano lontano, questo è il mondo dei vini. Ecco che da una passione personale coltivata negli anni per pura conoscenza, e l’amore di un lavoro che da 30 anni con passione svolgo, nasce l’idea di unire due mondi che sembrano così diversi, ma che nel mio cuore hanno delle particolarità che li accomuna".