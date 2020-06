Giochi nella natura, al Grumello i camp estivi per i bambini

Associazione Villa del Grumello per i bambini con i camp estivi Giochi nella natura in avvio a luglio nel Parco della Villa del Grumello: arte partecipata, educazione ambientale, discipline energetiche, teatro, orticoltura, musica e inglese con insegnante madrelingua. La natura e la bellezza come fil rouge che contestualizza ogni attività.

Professionisti di grande esperienza e preparazione accoglieranno i bambini dai 6 ai 10 e dagli 11 ai 14 anni con un progetto creativo multidisciplinare unitario.

Ad inaugurare i camp lunedì 13 luglio l’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, che dal 2019 collabora con Associazione Villa del Grumello con il Corso di laurea in Terapeutica artistica, che darà vita assieme ai bambini a un magico giardino sospeso partecipato. La settimana seguente sarà protagonista l’educazione ambientale con l’Associazione Battito d’Ali.

Il tutto nel rispetto delle vigenti prescrizioni di sicurezza.

13-17 LUGLIO 2020 IL GIARDINO SOSPESO

Natura in contatto, laboratorio di Arte Terapeutica progetto a cura degli studenti laureandi e tirocinanti all’Accademia di Belle Arti di Brera, con la supervisione della Professoressa Laura Tonani. Attività: terapeutica artistica, educazione ambientale, coltiviamo l’energia, qi gong e giochi marziali, conversation in nature, il ritmo della natura, alle origini della musica Programma kids e pre-teens Il laboratorio Natura in contatto, ispirato alla forza benefica e rivitalizzante del giardino, conduce i partecipanti in un percorso artistico e terapeutico dove arte e natura s’incontrano alimentando fantasia e stupore: prendersi cura della Natura e del mondo è un po’ “coltivare” anche se stessi. Un viaggio che porterà a realizzare un’opera condivisa, un Giardino sospeso, che verrà installato a fine percorso nel Parco o in altro luogo ancora da scoprire del Grumello, simboleggiando l’attesa di una progettualità che torna a sgorgare e una vicinanza che comunque, nonostante il momento, la creatività stabilisce fra i partecipanti all’esperienza. Il progetto prevede per ogni partecipante la possibilità di realizzare piccoli “telai di natura”, ciascuno una pagina di un erbario spaginato collettivo, utilizzando materiali semplici che riusciranno a suscitare, una volta assemblati e valorizzati dai giochi di luce, il senso di meraviglia che si ha quando si è immersi nella natura. L’esperienza sarà arricchita dall’apporto di altre discipline che, con sguardo originale, permetteranno di addentrarsi nelle suggestioni del Parco del Grumello e nelle emozioni suscitate dal più ampio progetto d’insieme. Attraverso l’apprendimento di discipline e tecniche artistiche diverse e la sperimentazione di una nuova manualità, i partecipanti scopriranno la natura e l’importanza del luogo, attivando l’immaginazione e lo sguardo poetico con i quali anche le cose più semplici possono prendere vita e diventare meravigliosi mondi da scoprire.



20-24 LUGLIO 2020 CON MEMORIA E RIBELLE ALLA SCOPERTA DELLA NATURA

Educazione ambientale e sviluppo sostenibile ispirati alle opere di Luis Sepulveda progetto a cura dell’Associazione Battito d’Ali PROGETTO KIDS per bambini dai 6 ai 10 anni Memoria, una saggia e longeva tartaruga, conosce la storia del mondo, della natura che cambia nell’alternarsi delle stagioni, nei cicli e nei ritmi di piante e animali, lunghi o brevi che siano; conosce come l’uomo faccia parte di tutto questo, ma anche di come a volte ne abbia stravolto l’equilibrio… Lasciamoci accompagnare da Memoria alla scoperta della storia del Parco del Grumello, di tutti gli elementi naturali che lo caratterizzano e anche di come noi ci rapportiamo ad essi. PROGETTO PRE-TEENS per ragazzini dai 10 ai 14 anni Ribelle è una lumaca diversa da tutte le altre del “branco” con cui vive perché invece di rimanere nell’apparentemente tranquillo prato dove vive, parte per un viaggio alla scoperta del motivo della sua lentezza e non si accontenta delle rassegnate risposte delle altre lumache... Ribelle ci accompagna nella scoperta dei tempi e dei ritmi della natura, dei legami tra esseri viventi, fondamentali per l’equilibrio della vita sul nostro Pianeta. Ma ci aiuta anche a comprendere che con le nostre azioni possiamo contribuire a preservare l’ambiente in cui viviamo. I gruppi affronteranno tematiche legate al lago, al paesaggio, a piante e animali; saranno coinvolti in attività di esplorazione, ludico-didattiche, artistico-espressive, giochi di cooperazione, di simulazione e di ruolo. Dall’interazione tra tutte le discipline sperimentate lungo il percorso scaturirà un’eco-caccia al tesoro nella quale coinvolgere le famiglie nella scoperta dei segreti del Parco del Grumello.

Informazioni ed iscrizioni: parco@villadelgrumello.it