Greta Ray, da Cantù alla top ten di Google Play

Il mondo della musica cambia. Oggi a dettare legge è il formato digitale: le canzoni si ascoltano soprattutto in streaming e si acqusistano scaricandole singolarmente: le classifiche si fanno quindi in base ai click. Tra le piattaforme più note, oltre a Spotify, troviamo Google Play. Nella sua top ten dei brani più venduti fa stupore il secondo posto conquistato oggi dalla giovane canturina Greta Ray con il brano L'amore che colore ha, il cui video sarà pronto nei prossimi giorni come annunciato dalla stessa artista diciannovenne. Modella e cantante, da qualche tempo le canzoni di Greta Ray spopolano su Youtube, dove il precedente singolo Vista mare (vedi il video sotto) conta quasi 1 milione e mezzo di visualizzazioni.

A precedere Greta Ray in classifica solo Ave Max con Sweet But Psycho, mentre alle sue spalle troviamo big come Coez, Lady Gaga, Mengoni, Ramazzotti e Ligabue. Un successo incredibile soprattutto se si pensa che la promozione vera e propria della canzone, rilasciata lo scorso 18 gennaio, non è ancora iniziata. Questa sera inizia Sanremo, che rimane una vetrina importante per molti musicisti, ma Greta Ray è la dimostrazione che oggi il palco digitale conta più di quello dell'Ariston.