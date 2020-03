"Grazie!": ecco l'iniziativa per far sentire la propria riconoscenza a medici e infermieri

Areu, il servizio regionale dell’emergenza urgenza, lancia in tutta la Lombardia l’iniziativa Grazie. Per partecipare, e far sentire la propria voce a medici, infermieri e operatori che in queste settimane stanno dando così tanto al Paese, basta mandare una semplice mail con poche parole per dire grazie. “I grazie sono preziosi – fanno sapere gli organizzatori - capaci di dare un conforto vero a chi è oggi sfinito dalla lotta”. L’indirizzo è, ovviamente, grazie@areu.lombardia.it. Le mail potranno essere lette, appena ci sarà un momento per farlo, da tutto il personale sanitario, tecnico e dai volontari della Lombardia e saranno via via raccolte e inviate al personale di AREU e delle associazioni del soccorso e alla fine formeranno un gigantesco grazie che tutti riusciranno a sentire.

