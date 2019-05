Como, vinti al gratta e vinci 500 mila euro

Como baciata dalla fortuna: vinti al Gratta e Vinci 500 mila euro con un biglietto "Tutto per Tutto" acquistato al Bar Sympathy di Andrea Xu, in via Mentana 2/A.

La notizia è riportata dal sito specializzato Agipronews.

Il fortunato vincitore che si porterà a casa mezzo milione di euro sarebbe un cliente abituale.

"Conosciamo l’identità del fortunato, è un cliente abituale che ci ha mostrato il tagliando vincente. Se vincessi io una somma così importante, acquisterei una casa, partirei per una vacanza in un posto lontano e sicuramente aiuterei i miei cari», ha dichiarato Andrea.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 250 milioni di euro in tutta Italia.

Una passione che accomuna tanti comaschi, quella per il gratta e vinci: basti pensare che Como è la quarta provincia italiana in cui si spendono più soldi in assoluto per questo tipo di gioco.