Al Grand Hotel Tremezzo si avvera il sogno di Marchesi

Da anni il Maestro della cucina italiana inseguiva il desiderio di aprire il suo Ristorante in riva al lago. Su suggerimento dell’amico scultore Nicola Salvatore, un giorno di primavera del 2011 fece visita al Grand Hotel Tremezzo, icona liberty dell’ospitalità di lusso sulla sponda occidentale del Lago di Como. Sin dal primo incontro nasce un’intesa con la famiglia De Santis, proprietaria del Grand Hotel, e con lo storico chef Osvaldo Presazzi.

Da allora, in otto anni, si è consolidata una feconda collaborazione tra lo Chef Presazzi e gli allievi di Marchesi - Daniel Canzian, Brendan Becht, Tiziano Rossetti e, negli ultimi tre anni, Antonio Ghilardi - che con costanza e impegno hanno saputo trasmettere alla brigata del Grand Hotel la filosofia marchesiana, con cui si sono formati i più grandi rappresentanti della moderna cucina italiana, da Carlo Cracco a Enrico Crippa, da Pietro Leemann a Davide Oldani, da Andrea Berton a Ernst Knam.

Lo scorso anno la famiglia De Santis ha deciso di completare il sogno del Maestro mettendo a punto una nuova cucina organizzata e funzionale che rende più piacevoli le molte ore che i cuochi vi trascorrono, progettata con l’obiettivo di riflettere ed esaltare, anche dietro le quinte, l’eleganza del Palace. I nuovi spazi spiccano per i materiali di fascino antico, dal marmo di Carrara e il marmo rosso di Francia al seminato veneziano e le ceramiche smaltate alle pareti impreziosite da rame. Come coronamento, a renderla davvero unica, la vista meravigliosa sul Lago di Como, che ispira i cuochi all’opera per deliziare i loro ospiti.

Con il completamento delle cucine, la collaborazione tra il Gruppo Gualtiero Marchesi e il Grand Hotel Tremezzo ha completato un percorso che oggi celebra la grande cucina creata dal Maestro. Il ristorante principale del Grand Hotel Tremezzo, con una vista mozzafiato sulla penisola di Bellagio, ha infatti riaperto la stagione annunciando un nuovo concept e un nuovo nome, vantando ora il privilegio di essere l’unico ristorante al mondo a proporre l’intera carta composta dai piatti più famosi ed iconici di Marchesi che hanno rivoluzionato la cucina italiana e l’hanno portata al centro della creatività internazionale. Dal Riso e oro al Raviolo aperto, dal Grande Antipasto di pesce all’Astice e maccheroni, dal Dripping omaggio a Pollock al Rosso e nero omaggio a Fontana… a tutti gli altri piatti o, come teneva a sottolineare Marchesi, “opere” che si alterneranno nell’arco della stagione. La Terrazza Gualtiero Marchesi celebra l’intramontabile lezione del Grande Maestro della cucina italiana e rende omaggio al suo talento mantenendone viva la preziosa eredità.

Il ristorante è aperto tutte le sere fino al 10 novembre per poi riprendere ogni anno a marzo l’attività in concomitanza con l’apertura stagionale dell’hotel. La supervisione del Ristorante non poteva che essere affidata a Enrico Dandolo, genero del Maestro e CEO del Gruppo Gualtiero Marchesi.