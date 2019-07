Il luogo più glamour? Il Lago di Como

Questa volta sono le pagine del popolare media CNN a glorificare il Lago di Como, che ogni giorno sale sempre più in vetta alle classifiche dei luoghi più desiderati nel mondo.

"Dimenticate la Costiera Amalfitana, Capri e la Riviera. La destinazione più cool in Italia - afferna CNN - in questi giorni è il Lago di Como. A circa un'ora di auto a nord di Milano, la regione ha uno scenario incredibilmente pittoresco, che comprende una vegetazione lussureggiante e borghi storici sul lago incorniciati dallo sfondo delle Alpi italiane e svizzere. Viaggia un po 'di più e troverai ville secolari decorate, giardini elaborati traboccanti di fiori profumati, piccole chiese e infinite passeggiate ed escursioni panoramiche".

"Molti film di successo sono stati girati sul Lago di Como: Star Wars, Casino Royale, Ocean's Twelve, e mentre la zona ha sempre attratto turisti, è diventata più recentemente sinonimo di glamour e lusso - scrive ancora la CNN". E poi un lungo elenco di tutte le bellezze, anche culinarie, del Lario. Un elenco non molto diverso da quello che abbiamo scritto in questo articolo in cui abbiamo riassunto le ragioni principali per cui il Lago di Como è una delle mete più desiderate al mondo. Prosegue così il momento d'oro del nostro Lario, mai così re delle prime pagine dei giornali di tutto il pianeta.