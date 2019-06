Una piccola grande battaglia per salvare la giostra di Cernobbio

La giostra di Cernobbio, in funzione da quasi quarant'anni, potrebbe essere smantellata. Il caso si è trasformato in una piccola battaglia politica. Jacopo Bianchi, portavoce di Fratelli d'Italia per il Basso Lario, si espone in prima persona: "A nostro avviso è totalmente sbagliata ed insana, l' idea dell' attuale maggioranza del Municipio di Cernobbio di voler chiudere la storica giostra, che da oltre quattro decenni fa divertire tutto l' anno i bimbi di Cernobbio e di tutto il basso Lario ed piccoli turisti Italiani e stranieri essendo inoltre un servizio turistico in più che Cernobbio attualmente offre. Riteniamo che in un periodo di calo demografico come questo andare contro la famiglia e le esigenze dei bambini sarebbe doppiamente grave ed auspichiamo che Giunta di Cernobbio cambi idea e non faccia chiudere la giostra dei giardini a lago".