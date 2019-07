Lettera recapitata a Laglio: "Caro Clooney, hai una figlia segreta"

Se avevate nostalgia di un po' di gossip, eccovi serviti. Gossip estivo, naturalmente. E manco a dirlo, l'indirizzo è quello di George Clooney. Per la precisione Laglio, Villa Oleandra. È qui, infatti, che sarebbe stata spedita una lettera anonima secondo la quale l'attore avrebbe avuto una figlia dalla sua precedente relazione. A rivelarlo sarebbero state alcune testate di lingua inglese prontamente smentite da altri giornali ma soprattutto dal silenzio di George e Amal, abiutati a fiumi di inchiostro sulla loro relazione.

Di fatto, per non mancare di dare un po' di colore drammatico, la "notizia" della paternità, a seguito della precedente relazione di Clooney con Stacy Kleiber, durata dal 2011 al 2013, è stata arricchita dalle presunte lacrime di Amal all'apertura della missiva in cui il delatore consigliava alla Kleiber il test del dna della bambina. A rincarare la dose iniettata dal magazine australiano NW, ci ha pensato Business Time affermando che George e Stacy avrebbero continuato la loro relazione anche dopo le nozze tra il divo e Amal.

Ovviamente, sembra quasi superfluo ricordarlo, tutto ciò non ha nessun tipo di riscontro. Uno scoop che non ha meritato nemmeno una smentita o una battuta della coppia.