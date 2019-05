Gatta anziana e incontinente segregata da settimane sul terrazzo

Intervento dei volontari del Movimento Centopercentoanimalisti a Turate dove una gatta anziana e malata da settimane era segregata sul terrazzo fuori di casa, senza possibilità di entrare in appartamento. Gli animalisti sono intervenuti per parlare con la proprietaria che, in lacrime, ha spiegato cche non poteva più seguire la Gatta perché malata e incontinente, a causa del suo lavoro che la teneva lontana dall'abitazione, aveva messo l'Animale in terrazz

Appurato che alla proprietaria interessava la salute della gatta e il suo comportamento era dovuto alla sua situazione lavorativa e problematica, i volontari hanno chiesto di poter prelevare la miciona anziana per poterla farla adottare. La proprietaria ha accettato ringraziando commossa a più ripresee e ha consegnato la gatta.

"Di casi così ce ne sono a decine - spiegano dall'associazione - a volte i proprietari agiscono in determinati modi per ignoranza, non per cattiveria, cogliamo occasione per invitare tutti coloro che hanno problemi con i loro Animali, di non abbandonarli al loro destino, ma di contattare le associazioni Animaliste che una soluzione la trovano sempre, come nel nostro caso. La gatta è stata felicemente adottata, sarà curata e amata e sentirà di nuovo dei cuori caldi vicino a lei".