Gran Road 2019, la gara delle supercar da Venezia a Montecarlo passa da Como

Passerà anche da Como la prima edizione del Gran Road 2019 Venezia-Montecarlo, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2019.

Sono aperte le iscrizioni all'evento riservato a Supercars di tutti i brand, costruite dal 1991 fino ad oggi. La corsa è organizzata dalla Scuderia Mantova Corse, forte dell’esperienza trentennale nel settore dell’automobilismo storico con il Gran Premio Nuvolari, che ha deciso di prestare il proprio apparato organizzativo alla progettazione di un nuovo appuntamento internazionale di regolarità turistica moderna.

Il percorso

"La manifestazione promette ai concorrenti una sfida accesa - annunciano gli organizzatori- con prove di media ed emozionanti passaggi da circuiti illustri, come l’Autodromo di Monza. Non meno suggestiva sarà la componente paesaggistica dell’evento. L’itinerario, con partenza dalla Serenissma Venezia, si snoderà lungo un tragitto lacustre e montano che toccherà scenari naturali di rara bellezza e città emblematiche della Dolce Vita italiana e francese, come Como, Torino e Monte Carlo. Il tutto in un quadro di ospitalità ristorativa ed alberghiera di primissimo livello".

Como e il lago saranno protagoniste nella prima tappa di venerdì 31 maggio con partenza da Venezia: provenendo da Sondrio le supercar punteranno verso Como percorrendo la sponda ovest del lago, da Domaso, tutta la Regina fino all'Hotel Como Hilton Lake di via Borgovico dove si svolgerà la serata e il pernottamento dei piloti.

Il 1° giugno la corsa ripartirà alla volta di Torino e domenica 2 giugno l'ultima tappa e il gran finale con arrivo a Montecarlo.

Iscrizioni

Le richieste di registrazione, da effettuarsi esclusivamente sul sito www.grandroad.it, saranno aperte fino al 30 aprile 2019. Posti limitati.

Per informazioni Gran Road Italia – Scuderia Mantova Corse Mail: org@mantovacorse.it Sito:www.grandroad.it