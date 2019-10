Statale "Regina", galleria di Cernobbio chiusa di notte per due mesi

A partire dalla serata di lunedì 28 ottobre 2019 la galleria di Cernobbio, lungo la Statale 340 "Regina", verrà chiusa al traffico veicolare, in orario notturno, per lavori di manutenzione. Le chiusure proseguiranno fino a dicembre.

La galleria "Cernobbio", situata tra i territori comunali di Cernobbio e Moltrasio, sarà infatti interessata, come spiega Anas in un comunicato, da un "robusto intervento di manutenzione" che prevede l’impermeabilizzazione e la verniciatura delle pareti della galleria.

Per garantire quindi la sicurezza della circolazione e degli operai impegnati nelle lavorazioni, la galleria verrà chiusa al traffico (tra il km 2,100 e il km 4,950 della Statale), in entrambi i sensi di marcia, dal 28 ottobre al 21 dicembre 2019, nella fascia oraria notturna ricompresa tra le ore 21 e le ore 5.30, esclusi i giorni festivi.

In orario diurno, invece, sarà in vigore il limite di velocità a 50 km/h, con delimitazione e interdizione al traffico di due piazzole di sosta per lo stoccaggio delle macchine operatrici.

Durante la chiusura, il traffico sarà indirizzato sulla rete viaria comunale di Cernobbio e Moltrasio, indicata mediante apposita segnaletica.