Fridays for future a Como: giovani di nuovo in piazza per difendere il clima

Un'altra giornata all'insegna dei giovani e della loro speranza di cambiare il mondo, o meglio, la Terra. Sì, la speranza di salvare il pianeta e con esso tutti gli esseri viventi che lo abitano. Oggi, 24 maggio 2019, centinaia di giovani sono scesi nelle piazze e nelle strade di Como in un lungo serpentone partito dai giardini della stazione San Giovanni per poi snodarsi attraverso il centro storico, con l'immancabile tappa davanti a Palazzo Cenrezzi, simbolo comasco della politica.

Fridays for future, il movimento mondiale nato dalla giovanissima svedese Greta Thunberg, è tornato a risvegliare le coscienze dei comaschi dopo il primo grande evento del 15 marzo 2019 gli studenti delle scuole di Como e provincia hanno fatto sentire di nuovo la loro voce. Slogan e cori a squarciagola hanno movimentato il centro storico. Davanti al Mc Donald di via Plinio non sono mancati cori indirizzati alla grande catena di fast food, simbolo, in questo caso, di quella globalizzazione industriale ritenuta causa, in parte, di quei problemi che starebbero provocando i cambiamenti climatici.