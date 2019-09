Friday for future raddoppia: un corteo serale attraversa Como

"Siamo la luna che muove le maree, cambieremo il mondo con le nostre idee". E' uno degli slogan proferiti dal folto corteo che ha attraversato il centro città venerdì sera 27 settembre 2019. Si è trattato dell'annunciata manifestazione di Fridey for future. Il corteo ha visto la partecipazione soprattutto di tanti giovani. Si tratta della seconda iniziativa comasca della giornata. Al mattino, infatti, i giovani attivisti di Friday for future - movimento mondiale per la salvaguardia del clima - hanno letteralmente il chiostro antico di Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como.

In serata, invece, un corteo di quasi 400 persone si è radunato in zona Caserme per poi procedere verso il centro storico e terminare, infine, in piazza Cavour. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e senza fuori programma. La polizia della Questura di Como e la polizia locale hanno controllato e seguito il corteo dall'inizio alla fine.