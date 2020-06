Freaky è il nuovo disco del rapper comasco Air Hagon

Il nuovo progetto di Air Hagon, all'anagrafe Andrea Zago, giovanissimo rapper comasco, è un ep di cinque brani dal titolo Freaky. Nell’EP, che verrà prersentato alle 21.30 di oggi in diretta sul suo canale Youtube, saranno contenute due tracce di particolare importanza perchè una, Gucci Link è un featuring con un artista ormai affermato nel panorama hip hop: il suo nome è Nerone e la canzone è coprodotta da un noto dj-producer, DJ 2P.

L’altro brano è invece coprodrotto con un producer noto nell’ambiente come Marco De Pascale, in arte “Ombra”, già collaboratore di artisti come Madman, Gemitaiz e direttore artistico di Priestess. Idealmente il disco avrebbe dovuto essere pubblicato qualche mese fa, ma come per molti altri musicisti l'improvvisa pandemia ha rallentato la finalizzazione del lavoro di Air Hagon. Attualmente il rapper ha all’attivo un ep, Young Boy Flexing datato 2018, dal quale sono stati estratti alcuni video. I più recenti sono Paradiso e Promessa. Il mese scorso ha partecipato ad un progetto con un altro artista Trap di Como, il suo nome è RG.