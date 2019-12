Francesco è il terzo ballerino di Tap Dance più bravo al mondo

Un'altra grande soddisfazione per il giovane Francesco Gallicchio, il ballerino di Tap Dance già campione europeo. Questa volta Francesco è salito sul terzo gradino del podio a livello mondiale. Infatti, il giovane e talentuoso Francesco è arrivato terzo al campionato del mondo di Tap Dance che si è svolto a Riesa, in Germania. L'atleta di Como Danza Dogi ha dato l'ennesima prova del suo talento, confermando le grandi speranze e aspettative dei comaschi che tifano per lui e che in passato hanno contribuito anche al suo corso di studi con un piccolo crowdfunding che gli ha consentito di studiare a Broadway.

Francesco Gallicchio ha partecipato ai Mondiali di Riesa insiemad altre sette atlete guidate dall'allenatrice Domy Potito.

Ecco come si sono classificati i ragazzi e le ragazze di Como Danza Dogi:

Solo Male Adults: 3° posto (su 27) per Francesco Gallicchio.

Solo Female Junior: 10° posto per Chiara Montorfano.

Solo Female Junior: 30° posto per Corinne Esposito (al suo primo Mondiale).

Solo Female Junior: 33° posto per Alessia Russo.

Solo Female Adults: 14° posto per Alice Cairoli.

Solo Female Adults: 31° posto per Sofia Gallicchio.

Solo Female Adults: 36° posto per Susanna Tofani.