Grande e rossa: l'eclissi di luna vista da Como

Chi è riuscito a tenere gli occhi aperti tutta la notte o a svegliarsi all'alba per vederne il culmine intorno alle 6 del mattino, ha potuto ammirare uno dei più suggestivi spettacoli astronomici visibili dalla terra a occhio nudo: l'eclissi di luna del 21 gennaio 2019. Come quella dello scorso luglio anche questa è stata ben visibile grazie al cielo terso. La luce della luna piena lentamente è volta a toni rossastri fino a quando l'ombra della terra non si è sovrapposta completamente al suo satellite naturale. Queste alcune immagini scattate da Como dal nostro lettore Francesco.