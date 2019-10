Quant'era bello il nostro lungolago: com'è cambiata Como in 10 anni

Come cambia una città? Cambia sempre in meglio o può succedere che peggiori? Sicuramente se guardiamo il lungolago di Como potremmo dire che la città è peggiorata, ma ci sono tante altre zone che hanno subito uno stravolgimento che ne ha modificato profondamente aspetto, funzione e fruibilità. Vi ricordate il parcheggio di piazza Verdi all'ombra del grande cedro? E quando si poteva parcheggiare in piazza Grimoldi? Quando l'Esselunga era oscurata dalla palazzina liberty dell'ex Fisac e in via Badone non c'era il ponte pedonale? Ecco un raffronto per immagini grazie alle fotografie di streetview di Google Maps scattate negli stessi luoghi, dalle stesse visuali a distanza di 10 anni (2008-2018).