Como, la fontana di Camerlata sarà illuminata con il tricolore

La fontana di Camerlata da questa sera, 16 marzo 2020, sarà illuminata con il tricolore, segno di un'Italia unita e determinata a superare le grandi difficoltà che la pervadono.

Un tricolore espressione di gratitudine per quanti si impegnano in prima persona in questa durissima prova che renderà ognuno di noi parte di un paese più unito e più forte.

Un tricolore che saluta quanti hanno perso la vita e avvolge in un forte abbraccio consolatorio i loro cari.

