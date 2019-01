Fondazione Volta di Como, al via il contest per il nuovo logo

Da lunedì 4 febbraio sarà aperto il contest: tutti potranno votare per scegliere il nuovo logo. Fondazione Volta ha deciso di rinnovare la propria immagine corporate e quindi anche il proprio logo, percorso che proseguirà nei prossimi mesi interessando l’immagine coordinata, cartacea e digitale. La volontà della nuova Presidenza e del CDA è quella di condividere questo percorso, dando a ciascuno la possibilità di contribuire alla scelta.

“Ogni logo deve raffigurare la sintesi e l’identità di quello che rappresenta. Non è solo un virtuosismo grafico, piuttosto l’estensione figurata del mandato statutario, della missione, della visione, in questo caso di Fondazione Volta. Non è cosa semplice progettarlo e deciderlo. Per questo motivo il CDA di Fondazione Volta vuole condividere tale scelta. Il logo dovrebbe rimandare alla figura di Alessandro Volta, alla sua Pila, alla “V” di Volt come potenziale elettrico, all’energia ed alla cultura scientifica …” commenta Luca Levrini, Presidente di Fondazione Volta.

A partire dalle ore 12 di lunedì 4 febbraio sul sito www.fondazionevolta.ilbiancospino.info sarà online il sondaggio.

Chiunque, previa registrazione, potrà esprimere la propria preferenza.

Si potrà votare sino alle ore 12 di lunedì 18 febbraio, e ogni utente potrà esprimere la propria scelta per una sola volta. Al termine del contest, il logo che avrà ricevuto più preferenze sarà sottoposto al CDA per la decisione finale.